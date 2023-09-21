Минфин планирует стабилизировать курс рубля через новые пошлины

Минфин РФ планирует ввести экспортные пошлины почти на все российские товары, которые такими еще не обложены, кроме продукции машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, эта мера призвана стабилизировать курс рубля. Уточняется, что пошлина будет зависеть от курса российской валюты и будет отменяться при ее укреплении. По плану Минфина размер пошлины будет составлять 5,5–7% при курсе доллара выше 95 руб. и 3,5–4% при курсе 80 руб.

Сообщается, что пошлина может оказать дополнительное давление на курс рубля и привести к «шоковому» сокращению экспорта и снижению инфляции. Официально в Министерстве финансов РФ пока не высказывались о данной инициативе. «Ъ» пишет, что она уже на прошлой неделе была внесена в тарифно-таможенную подкомиссию правительственной комиссии по экономическому развитию.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев призвал ввести прогрессивный подоходный налог до 30% для части россиян.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.