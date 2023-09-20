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В России можно перейти на четырехдневную рабочую неделю

Орешкин: решение о четырехдневке зависит от договора работника и работодателя

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российское законодательство фактически уже позволяет вводить четырехдневную рабочую неделю. При желании любой работник в России может перейти на четырехдневную рабочую неделю, для этого ему необходимо договориться с работодателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина.

Чиновник отметил, что в настоящее время предприятия сами определяют график труда своих сотрудников на основе договоренностей между работодателем и коллективом. Это дает возможность перейти на режим четырех рабочих дней в неделю, если обе стороны с этим согласны.

По словам Орешкина, вопрос распределения рабочего времени всегда решается индивидуально на каждом предприятии с учетом его специфики и потребностей трудового коллектива. При этом государство не устанавливает жестких рамок и дает свободу для договорных отношений.

В конце июля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России пока нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, действующее законодательство позволяет организовывать гибкий график и сочетание очной и удаленной работы.

Ранее Путин заявил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.

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