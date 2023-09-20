В ОАЭ нарастили импорт российского золота после западных ограничений

Прошлый год стал поворотным для рынка золота России: ОАЭ впервые возглавили список стран – импортеров российского драгметалла. По данным ООН, в 2021 году эмираты завезли из РФ рекордные 96,4 тонны золота — треть годовой добычи. Об этом сообщает Bloomberg.

Это более чем в 15 раз превышает объемы поставок предыдущего года и является ответной мерой на запрет Запада использовать российское золото. Традиционно оно экспортировалось в Лондон, но теперь трейдерам из Дубая, Стамбула и Гонконга досталась роль посредников, отмечает издание.

Для ОАЭ это новая роль — ранее основными источниками были страны Африки и Индия. Однако санкции отрезали Россию от привычных путей реализации металла, что вынудило искать альтернативы. В прошлом году ОАЭ также завезли 81 тонну золота из Ганы и 95,7 тонны из Мали. Основным покупателем эмиратского металла остается Швейцария (145 тонн).

В середине сентября президент российской Netley Group Майкл Годдард заявил, что Россия предоставляет «огромные» возможности для бизнеса, которые привлекут к сотрудничеству с РФ «многие» западные компании в течение 3-5 лет.

Ранее стало известно, что российский экспорт СУГ может достичь исторического рекорда в 2023 году.