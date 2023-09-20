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Доплаты московским пенсионерам проиндексируют в 2024 году

Собянин поручил повысить доплату к пенсии в Москве в 2024 году

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Павел Лисицын/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил президиуму столичного правительства проиндексировать доплаты к пенсиям пожилым москвичам, сообщается на официальном интернет-ресурсе мэра столицы.

Такое поручение Собянин дал чиновникам на своем первом после инаугурации заседании президиума правительства Москвы.

Кроме того, на заседании объявили о внесении изменений до конца года в государственные программы развития города. Так, обновления ожидают программы реконструкции московских поликлиник, реновации жилья и развития московского метро, а также программы «Мой район» и «Московское долголетие».

Ранее профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что с сентября для 80-летних россиян в два раза будет повышена фиксированная часть пенсии.

Также сообщалось, что с 1 октября в стране на 10,5% вырастут и военные пенсии — это станет рекордным повышением за последние 10 лет.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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