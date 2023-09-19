В Польше отреагировали на иск Украины в ВТО по поводу зерна

Иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу зерна, вероятно, не имеет правовой основы. Об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

«Все, что я слышу, это что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно. Я не понимаю, какой будет правовая основа для этого иска», — сказал он.

Накануне Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

До этого Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

15 сентября ЕК приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же украинские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.