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Стало известно, насколько упала торговля между РФ и ФРГ

Торговля между Германией и Россией снизилась на 76% за семь месяцев

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Markus Schreiber/AP

Торговый оборот между Россией и Германией за первые семь месяцев 2023 года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил €8,4 млрд. Об этом рассказала глава Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзе.

По ее словам, в годовом выражении падение составило 27 млрд евро. Россия опустилась с 14-го на 36-е место среди торговых партнеров Германии. Клаас-Мюльхойзер отметила, что большинство немецких компаний сворачивают бизнес в России, хотя это не было целью санкций. Она выступила за сохранение связей в отдельных секторах.

Полный уход европейских банков из РФ по требованию ЕЦБ имел бы драматические последствия для иностранного бизнеса, добавила глава Восточного комитета.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о главных проблемах экономики Германии. По мнению канцлера ими стали: ослабление глобального спроса и падение экспорта, а также рост цен на энергоресурсы и высокая инфляция.

Ранее эксперты отметили, что экономика Германии уже балансирует на грани стагфляции.

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