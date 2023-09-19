Кабмин велел доработать законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности попросила доработать законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах ниже 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в комиссии отметили, что доработки требует пункт, согласно которому воспользоваться льготой смогут не только малоимущие.

Соответствующий законопроект разработали депутат Государственной думы от фракции ЛДПР, документ был направлен на отзыв в кабмин в июне этого года. В партии заявляли, что отмена НДФЛ для указанной категории лиц позволит увеличить их семейный бюджет, что приведет к экономическому росту России. Ожидалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В отзыве правительство указало, что положения законопроекта не связывают право на отмену НДФЛ с общим уровнем дохода налогоплательщика, то есть получить льготу смогут и не относящиеся к малоимущим граждане.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в РФ равна 15% для тех, чей годовой доход выше 5 млн рублей, для остальных — 13%.

Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что направит в правительство РФ законопроект, который предусматривает увеличение минимальной суммы, не облагаемой налогом при продаже имущества, с 1 млн до 2 млн рублей.

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