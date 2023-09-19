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Кабмин велел доработать законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей доработают

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РИА «Новости»

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности попросила доработать законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах ниже 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в комиссии отметили, что доработки требует пункт, согласно которому воспользоваться льготой смогут не только малоимущие.

Соответствующий законопроект разработали депутат Государственной думы от фракции ЛДПР, документ был направлен на отзыв в кабмин в июне этого года. В партии заявляли, что отмена НДФЛ для указанной категории лиц позволит увеличить их семейный бюджет, что приведет к экономическому росту России. Ожидалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В отзыве правительство указало, что положения законопроекта не связывают право на отмену НДФЛ с общим уровнем дохода налогоплательщика, то есть получить льготу смогут и не относящиеся к малоимущим граждане.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в РФ равна 15% для тех, чей годовой доход выше 5 млн рублей, для остальных — 13%.

Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что направит в правительство РФ законопроект, который предусматривает увеличение минимальной суммы, не облагаемой налогом при продаже имущества, с 1 млн до 2 млн рублей.

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