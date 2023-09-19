Льготную ипотеку запретят брать без регистрации

Получение льготной ипотеки будет доступно только в пределах региона, где люди постоянно или временно зарегистрированы. Такое предложение было разработано членами комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ и направлено в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Копия документа находится в распоряжении газеты «Известия».

В настоящее время большая часть выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края, как указано в письме депутатов. Из документа следует, что значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, не проживает в них, а покупает жилье с целью инвестиций, что в свою очередь увеличивает спрос и цены.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин признал существование «определенных рисков», связанных с реализацией программ льготной ипотеки. «Мы их видим и принимаем меры», — заявил глава государства. Уже 13 сентября правительство увеличило первоначальный взнос по субсидируемым программам с 15 до 20%.

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