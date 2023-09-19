Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов впервые достиг отметки в $33 трлн, согласно информации, опубликованной Министерством финансов США. Об этом информирует ТАСС.

На официальном сайте Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга составляет $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка государственного долга, утвержденный конгрессом 3 июня. Новый лимит будет достигнут к 2 января 2025 года. Эта инициатива, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США. Соглашение было одобрено сенатом 1 июня, а палатой представителей — 31 мая. В соответствии с достигнутым соглашением, в финансовом году 2024 (начинается 1 октября) будут выделены $886 млрд на оборону, $121 млрд на медицинское обслуживание ветеранов и $637 млрд на другие необоронные программы.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.