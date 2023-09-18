На Беломорской биологической станции прошла всероссийская научная конференция

На Беломорской биостанции МГУ им. Н.А. Перцова (ББС) при поддержке Роснефти состоялась Всероссийская научная конференция, посвященная 85‑летию станции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в ее работе приняли участие ученые из крупнейших научных институтов страны, а также студенты ведущих вузов. В рамках конференции специалисты арктического научного центра Роснефти представили проекты, реализуемые на ББС совместно с компанией «Иннопрактика».

Как уточнили в компании, Беломорская биологическая станция в 2023 году стала базой для научно-исследовательских работ по оценке влияния глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на экосистемы арктических морей.

«В ходе двух экспедиционных сезонов специалисты воспроизведут океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. Актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря сравнят с результатами исследований 1922-1923 гг., чтобы отработать алгоритмы для выявления многолетних климатических трендов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ББС идут финальные испытания микробного препарата для утилизации углеводородных загрязнений, разработанного Роснефтью и Иннопрактикой на базе биологического факультета МГУ. Препарат может работать в агрессивной морской среде при низких и даже отрицательных температурах.

Кроме того, в рамках конференции представлена также новая технология синхронной инженерной геофизики и 2D съемки, позволяющая существенно снизить цикл геолого-разведочных работ и повысить их точность. В акватории Белого моря на судне флота ББС «Профессор Зенкевич» в 2022 году были проведены опытно-методические испытания. Полученные результаты уже применяются в широкополосных инженерных и нефтегазовых сейсмических исследованиях.