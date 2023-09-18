ВТБ попросил суд взыскать с европейской «дочки» 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской «дочки» €112,6 млн, сообщается в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Банк направил в суд ходатайство о наложении ареста на ценные бумаги, находящиеся на счете VTB Bank, а также попросил суд запретить депозитарию ВТБ вносить любые записи по счету депо, открытом на имя европейской «дочки».

Истец отмечает, что непринятие этих мер повлечет причинение «значительного ущерба банку ВТБ».

13 сентября суд удовлетворил ходатайство российского банка.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что полная финансовая блокада России со стороны стран Запада маловероятна. Так он оценил возможность прекращения притока долларов в страну.

Также банкир отметил, что и сама Россия не должна добровольно отказываться от долларов и евро.

Костин также сообщил о том, что российские бизнесмены должны отказаться от идеи выйти из-под санкций и вернуться в досанкционные времена. По мнению главы ВТБ, «первый шок» бизнес России пережил.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.