Москва и Пекин создадут логистические хабы на границе

Москва и Пекин договорились о создании логистических хабов в российских приграничных городах, чтобы нарастить объемы взаимной торговли. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайская корпорация «Сюань Юань» совместно с российскими партнерами построит в Еврейской автономной области комплекс для перевалки нефти, химикатов и других грузов. По словам исполнительного президента корпорации, ежегодный объем перевозок составит 10 млн тонн.

Также подписано соглашение с Амурской областью о строительстве конвейера между Хэйхэ и Благовещенском для экспорта 15 млн тонн российского угля в год.

Работы начнутся в Забайкальске и Нижнеленинском. В Забайкальске планируют увеличить оборот в 3 раза, до 30 млн тонн в год. Это потребует инвестиций в ₽8 млрд. В Нижнеленинском построят логистический терминал за ₽2 млрд.

Китай заинтересован в развитии региона в рамках проекта «Один пояс — один путь». Новая инфраструктура создаст рабочие места, даст толчок жилищному строительству.

В середине сентября в Китае заявили о важной роли России в построении новой модели мира.

Ранее в МИД прокомментировали возможность допуска кораблей Китая к СМП.