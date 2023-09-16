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Набиуллина рассказала о мисселинге на рынке ипотеки

Глава ЦБ РФ Набиуллина рассказала о мисселинге на рынке ипотеки

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Банк России

Некоторые банки, которые выдают ипотечные кредиты, пользуются неинформированностью россиян и предлагают им дорогую страховку в дочерней или аккредитованной компании. Об этом на пресс-конференции 15 сентября заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Такая проблема действительно существует. Основная мера — повышать информированность граждан. С 1 сентября банки обязаны сообщать гражданам о возможности выбора страховщика. Банки должны делать это на сайте, в мобильном приложении, местах обслуживания. Следить за этим будет Федеральная антимонопольная служба», — рассказала глава Банка России.

Набиуллина выразила надежду, что эти меры создадут свой эффект, и добавила, что ЦБ также будет мониторить ситуацию. По ее словам, по сути это мисселинг — продажа продукта, по которому нет или недостаточно информации о наличии или возможностях альтернатив.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых.

Что теперь будет со ставками по кредитам, в том числе ипотечным, вкладам и курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина оценила предложение ограничить рублевые переводы за рубеж.

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