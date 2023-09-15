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Запад планирует запретить покупку алмазов из РФ у компании «Алроса»

Bloomberg: Запад планирует запретить покупку алмазов из РФ у компании «Алроса»

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АК «АЛРОСА»

Страны Запада планируют запретить покупку алмазов и бриллиантов из Российской Федерации у компании «Алроса», а также у перепродающих ее продукцию в Индии или ОАЭ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника.

Он утверждает, что страны ЕС могут выработать собственные санкционные правила после запрета со стороны G7. Технические детали запрета пока не согласованы.

По данным европейского чиновника, страны Запада планируют ввести запрет на покупку алмазов и бриллиантов у российской компании «Алроса» или у тех, кто перепродает их в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2022 году США ввели запрет на импорт российских неограненных алмазов, а также алмазов, ограненных на территории в России. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Европейский союз также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков.

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