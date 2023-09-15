В Центробанке спрогнозировали замедление роста экономики России

В Банке России допустили, что в дальнейшем экономика страны замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно заявлению Центробанка, в первую очередь ограничения затронут рынок труда. Кроме того, дополнительным структурным препятствием для роста экономики РФ станет усиление дефицита свободных трудовых ресурсов и низкая межотраслевая мобильность рабочей силы.

Несмотря на эти факторы, регулятор прогнозирует, что экономика РФ вернется к сбалансированному росту в этом году. К концу декабря увеличение ВВП ожидается на уровне 1,5-2,5%, в 2024-м — в пределах 0,5-1,5%, в 2025-м — в диапазоне 1-2%, а в 2026-м — в коридоре 1,5-2,5%.

В ЦБ отметили, что при этом проинфляционные риски в России остаются на высоком уровне, ситуация с потребительскими ценами в среднесрочной перспективе является напряженной. В связи с этим Банк России допускает ускоренный рост кредитования и дальнейшее снижение интереса россиян к сбережениям.

Центробанк на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. До этого ставка была повышена 21 июля на 100 базисных пунктов. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ключевая ставка была повышена в том числе на фоне ослабления рубля.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 12% сохранится недолго. По его мнению, уже через несколько месяцев регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.