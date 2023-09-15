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Аналитики рассказали о последствиях повышения ключевой ставки

Аналитик Шнейдерман: ставка в 13% вызовет рост процентов по кредитам и вкладам

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Финансовые организации быстро отреагируют на решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 13% годовых, отметил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В ближайшее время стоит ожидать роста процентов по кредитам и депозитам минимум на один процентный пункт, подчеркнул он в разговоре с RT.

«Для заемщиков это плохая новость, зато очень хорошая для вкладчиков», — добавил Шнейдерман.

По его словам, для большинства аналитиков решение ЦБ не стало сюрпризом – именно такого шага они и ожидали. При этом были мнения о том, что повышать ставку не стоит, так как это будет сдерживать рост экономики.

До конца сентября, по мнению Шнейдермана, доллар будет варьироваться в коридоре от 93 до 98,7 рубля, евро – от 102 до 106 рублей, а юань – в районе 12,8-13,5 рубля.

Быстрее всего ставка повысится на вклады, подчеркнул руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов. Что касается кредитов, то на них ставки обычно повышаются постепенно, добавил он.

Напомним, на сегодняшнем ЦБ сегодня провел заседание совета директоров, на котором принял решение повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Аналитики спрогнозировали на этом фоне курс валют на ближайшую неделю. Так, они ожидают, что доллар будет стоить от 93,5 до 95 рублей.

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