Аналитик спрогнозировал курс валют в России на следующую неделю

На предстоящей неделе доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Такой курс прогнозируется исходя из повышения ключевой ставки Центробанком на 100 базисных пунктов до 13%, отметил он в беседе с RT.

Повышение ставки с 12 до 13% Чернов назвал умеренным, отметив, что если бы регулятор проявил жесткость и повысил ставку на 200 б.п., то стоимость американского доллара на следующей торговой неделе могла опуститься до 90—92,5 рубля.

Курс юаня после сегодняшнего повышения ставки на будущей неделе составит 12,85—13 рублей, добавил Чернов.

Напомним, ЦБ сегодня провел заседание совета директоров, на котором принял решение повысить ключевую ставку, объяснив это высокими проинфляционными рисками.

Экономисты ранее прогнозировали сохранение ставки в 12%, отмечая, что до конца года в рамках борьбы с инфляцией она может вырасти до 13%.