В Польше сообщили о планах ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно

Решение правительства Польши, касающееся запрета на импорт украинского зерна, может оказаться бессрочным. Об этом в интервью для новостного агентства Polska Agencja Prasowa сообщил министр развития и технологии страны Вальдемар Буда.

Глава ведомства отметил, что Европейская комиссия (ЕК) должна в ближайшее время издать распоряжение по поводу украинской сельскохозяйственной продукции. Однако, если этого не произойдет, в полночь Варшава опубликует собственный документ с запретом на ввоз на территорию республики соответствующего зерна.

«Оно будет бессрочным», — предупредил Буда.

15 сентября истекает срок запрета на импорт ряда украинских зерновых культур, введенный ЕК. При этом польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил о готовности властей республики самостоятельно продлить эмбарго, если Брюссель примет иное решение.

По его словам, увеличение срока запрета на несколько месяцев не устроит Варшаву. Также он подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) уже сейчас должны выработать инструменты для сотрудничества с Киевом в будущем.

Ранее на Украине призвали Польшу принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.