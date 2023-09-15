В России назвали девять возможных причин нового мирового финансового кризиса

В мировой экономике уже 15 лет не было глобального финансового кризиса, и это рекордно долгий период без потрясений в современной историипишет РБК со ссылкой на экспертов. Они назвали девять возможных триггеров нового финансового кризиса, отметив, что в случае реализации такого сценария негативное влияние на Россию будет минимальным.

Первые два триггера — «энергетика с зеленым переходом» и «возведение барьеров в мировой торговле и инвестициях», считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Буклемишев.

Третьим фактором он назвал Африку с ее растущим населением, которое нужно будет кормить и занимать в производстве.

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев назвал четвертый триггер — ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков.

«Экономики уже адаптировались к дешевым деньгам, и когда идет резкая смена — а для развитой экономики переход ключевой ставки от нуля до 5% — это очень прилично, вполне может произойти кризис», — объяснил экономист.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв предположил, что новый глобальный финансовый кризис может вызвать стагнация доли мировой торговли в валовом внутреннем продукте мировых стран. По его словам, Китай и другие страны «выросли по своему объему, по своей экономической мощи», но «те факторы, которые позволили им это сделать, уже не работают, как работали раньше». Экономист назвал это главным противоречием.

Проблемы в экономике Китая и появление пузырей в мировых экономиках, которые могут вызвать «эффект домино», а также геополитическая напряженность и технологии искусственного интеллекта также могут спровоцировать кризис, уточнили эксперты.

Ведев выразил уверенность в том, что если глобальный финансовый кризис все же разразится, в актуальных условиях на Россию он повлияет в минимальной степени. По его словам, сейчас «страна живет внутренними проблемами». Среди них — уровень инфляции, обменный курс и смещенная структура платежного баланса.

15 лет назад, 15 сентября 2008 года четвертый по размеру инвестбанк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве из-за рекордных позиций в ипотечных облигациях, многие из которых были обеспечены «токсичной» субстандартной ипотекой. Крах банка стал началом мирового финансового кризиса. В четвертом квартале 2008 года экономика России упала на 1,3% на фоне российско-грузинского конфликта и краха Lehman Brothers. За 2009 год отечественная экономика обвалилась на 7,8%. Это до сих пор рекорд с середины 1990-х.

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