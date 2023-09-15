Сенаторы предложили штрафовать страховщиков за сбои

В Совете Федерации предлагают штрафовать страховые компании за невыдачу ОСАГО из-за сбоев сайта, сообщает газета »Известия».

Законопроект предложен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым — он предлагает ввести в административный кодекс новые составы правонарушений за уклонение от оформления электронного полиса ОСАГО.

За невыдачу полиса ОСАГО по причине технических неполадок на сайте страховой компании, должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 20 до 50 тыс. рублей, а юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Также предлагается штрафовать за не предоставление бланков полисов или нарушение сроков выдачи документа — от 10 до 50 тыс. рублей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточняют, что жалобы на недоступность полиса носят единичный характер, хотя некоторые сегменты ОСАГО считаются высокоубыточными для страховщиков. В РСА добавили, что страховщикам уже выписываются штрафы за навязывание дополнительных услуг или отказ от продажи ОСАГО.

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