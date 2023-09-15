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Россиянам предложили новый инструмент инвестирования

«Известия»: эксперты сочли удобным, что ИИС-1 и ИИС-2 преобразовывается в ИИС-3

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Новый инструмент инвестирования в ценные бумаги ИИС-3 объединит налоговый профит от счетов ИИС-1 и ИИС-2, что сделает его удобным для россиян. Об этом сообщил газете «Известия» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«При этом, на мой взгляд, многие постараются сохранить действующие счета, потому что они имеют ряд преимуществ перед ИИС-3», — уточнил эксперт.

Среди них Абрамов назвал краткосрочность и возможность применения такой же налоговой льготы

Он обратил внимание, что режим ИИС-3 устанавливает единый срок (от 5 до 10 лет) применительно к разным инвестиционным стратегиям.

В публикации напомнили, что Минфин и ЦБ РФ предложили засчитывать срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 при открытии ИИС-3.

В июле инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин назвал сумму, которую нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить.

В конце мая Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сообщила, что Центробанку России будет предложено сократить срок действия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3) с 10 до пяти лет.

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