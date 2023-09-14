Власти Венгрии объяснили высокую инфляцию в стране

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт назвал решение Украины о плате за транзит нефти причиной высокой инфляции в стране. Об этом сообщает портал Origo.

По его словам, Киев увеличил плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в пять раз, из-за чего цены на топливо резко выросли. При этом инфляция увеличилась как минимум на 0,5% только за последние два месяца.

«Главная причина этого состоит в том, что нам приходится в пять раз больше платить за поставку топлива по трубопроводу через Украину. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам», — заявил Гуйяш.

До этого ТАСС со ссылкой на данные российской «Транснефти» сообщал, что Украина на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 августа 2023 года.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.