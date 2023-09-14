Гражданин Белоруссии, проживающий в США, признал вину в обходе антироссийских санкций

Гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, признался в закупке металлов у бизнесмена, который находился под американскими санкциями. Об этом сообщило министерство юстиции США.

В заявлении ведомства говорится, что 46-летний Карпушкин признал вину в участии в схеме по обходу санкций и отмыванию денежных средств. По данным американских правоохранительных органов, Карпушкин в период с июля 2017 по август 2020 года отмывал денежные средства через покупку металлов у находящегося с 2015 года под санкциями США бизнесмена Сергея Курченко.

Карпушкин признал себя виновным и согласился заплатить штраф в $4,7 млн. Позднее суд определит ему наказание.

Ранее сообщалось, что Европейский союз прoдлил до 15 марта 2024 года индивидуальные сaнкции в отношении России. Персональные санкции против почти 1,8 тыс. граждан России и организаций введены с 2014 года. Ограничительные меры предусматривают запреты на поездки физических лиц в страны ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств физическим и юридическим лицам из перечня.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.