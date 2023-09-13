ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

Центральный банк (ЦБ) России решил аннулировать лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято 13 сентября. Как говорится в сообщении Центробанка, лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

До этого ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова рассказала, что комиссия в 50% за входящий перевод в долларах, которую ввел Райффайзенбанк с 1 сентября, считается заградительной. По ее словам, сборов такого размера больше нет ни в одном российском банке.

Минимум за входящий перевод в долларах в Райффайзенбанке придется заплатить $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимум — $10 тыс. Это от 95 тыс. до 950 тыс. рублей по текущему курсу.

Райффайзенбанк — дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Более половины прибыли группы в 2022 году — €3,8 млрд — пришлось именно на российскую «дочку», следует из отчетности банка. В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка составила €2,1 млрд, что в четыре раза больше показателя годом ранее.

Ранее группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года.