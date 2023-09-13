Экспорт дизтоплива из России упал до минимума

Экспорт дизельного топлива из России в сентябре упал до минимума за пять месяцев на фоне растущего спроса на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Vortexa, пишет агентство Argus.

По информации Argus, в июле экспорт российского дизтоплива составлял 148,2 тыс. тонн в сутки, в августе — 139,3 тыс. тонн, а в первые 11 дней сентября — уже 135,2 тыс. тонн.

Сокращение экспорта происходит на фоне заявлений российских властей о намерении ужесточить контроль за поставками дизтоплива, востребованного на внутреннем рынке. Ранее поставки российского дизеля активно шли в Турцию, откуда частично реэкспортировались в Европу. Однако в сентябре Турция также сократила закупки, что может создать дефицит в ЕС, отмечает Argus.

В начале недели глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что его ведомство оценивает объем «серого» экспорта топлива из России с начала текущего года в несколько миллионов тонн.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.