Греф дал россиянам рекомендации по сбережениям

Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Греф отметил, что никогда не стоит давать универсальные советы, однако в настоящее время он призвал не хранить сбережения в твердых валютах, поскольку они не дают никакой доходности.

Глава Сбербанка добавил, что на рынке есть инструменты для хеджирования рисков, в числе которых и валютные.

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — указал Греф.

Глава Сбербанка также заявлял о достижимости снижения курса доллара до 80-85 рублей. По его словам, такой курс является справедливым.

11 сентября председатель правления Сбербанка Анатолий Попов заявлял, что доля валют недружественных государств в портфеле корпоративных кредитов Сбербанка на начало сентября снизилась до 14%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.