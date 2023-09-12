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Количество проверок бизнеса в России сократилось на 15%

Решетников: в России создадут реестр инцидентов в области кибербезопасности

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

На начало сентября 2023 года в России было проведено 216 тыс. проверок бизнеса, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года, заявил на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики» Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, в прошлом году было проведено 339 тыс. проверок. С 2019 года их число упало в пять раз, при этом количество происшествий на предприятиях не выросло.

«Снижаются показатели просроченной задолженности по зарплатам. То есть общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась», - отметил министр.

Решетников добавил, что в России работает реестр обязательных требований, а также планируется создать реестр инцидентов. В нем будут фиксировать информацию о происшествиях и учитывать ее при определении категории риска объектов.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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