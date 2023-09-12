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Стало известно, насколько в России подорожала аренда квартир

«ЦИАН»: средняя стоимость аренды однокомнатной составила 23,2 тыс. руб.

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Depositphotos

Цены на съемное жилье в крупных городах России в августе обновили исторический максимум. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на исследование аналитического подразделения компании «Циан».

Согласно данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе достигла 23,2 тыс. рублей в месяц, увеличившись за месяц на 6,4%. Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 7,1% — до 34,8 тыс. рублей.

За летние месяцы показатели выросли в среднем на 14,1% для «однушек» и на 16,3% для «двушек». Эксперты связывают это со стремительным ростом спроса, начавшимся раньше обычного — уже в июне вместо конца июля.

Потенциальный спрос сохранялся на высоком уровне до конца августа, последние две недели он снижается. В то же время объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает сокращаться. За весь текущий год количество свободных квартир сократилось в 3 раза.

Тем не менее, по мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, к октябрю ситуация выровняется за счет роста предложения, а цены могут начать снижение.

В начале сентября в России зафиксировали дефицит жилья на рынке аренды.

Ранее стало известно, как рынок недвижимости реагирует на начало учебного года.

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