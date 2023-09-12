Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО

Власти Украины нуждаются в продолжении боевых действий, иначе им придется давать перед народом ответ за состояние страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится — это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую», — считает Путин.

Он усомнился, что после окончания боевых действий там «потоком» пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Для этого, как считает президент РФ, Украине необходимо, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе «им не подняться».

«Кто кормить-то там будет?» — задал вопрос Путин.

11 сентября Минфин Украины спрогнозировал ослабление курса гривны в 2024 году.

Накануне премьер Украины Шмыгаль отметил, что на восстановление страны уже направлено свыше $1,6 млрд. Эти деньги пойдут на разминирование, восстановление жилья и защиту критической инфраструктуры.

Ранее глава ВТБ оценил возможность полной финансовой блокады России.