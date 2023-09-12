Курс доллара и евро резко упал

На открытии торгов Московской биржи во вторник курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 93 рубля. Об этом пишет ТАСС.

Курс евро также опустился ниже 100 рублей.

По последним данным на 07:22 мск, курс доллара снизился на 2,77% и составил 92,45 рубля. В то же время курс евро снизился на 3,01% и достиг 99,41 рубля. Курс юаня, по данным на 07:10 мск, упал на 0,24% и составил 12,988 рубля.

К 07:40 мск курс доллара продолжил снижаться и достиг отметки в 93,64 рубля (-1,52%). В то же время курс евро упал на 2,24% и составил 100,21 рубля, а курс юаня снизился на 1,71%, достигнув 12,796 рубля.

Вчера доллар на Мосбирже завершил торги падением. Курс доллара расчетами «завтра» за день упал на 2,7 рубля, до 95,08 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,02 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 102,50 рубля.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, рубль может укрепиться в случае резкого роста ключевой ставки Центробанка РФ 15 сентября и при увеличении объема продаж регулятором иностранной валюты. Однако вряд ли Банк России пойдет на значительное повышение ставки, отметил эксперт.

Также заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с «зависшими» на счетах российских компаний деньгами не стоит. Он подчеркнул, что Москва планирует и дальше активнее пользоваться расчетами в рупиях.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.