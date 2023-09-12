«Росатом» не исключает экспорта «атомной электроэнергии» с Дальнего Востока

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассматривает возможность экспорта электроэнергии с потенциальных новых атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, всерьез рассматривается вариант создания крупных атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке — Приморский и Хабаровский края.

Таким образом создается возможность развивать промышленность энергообеспечения и экспорта электроэнергии, подчеркнул Лихачев.

До этого первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявил, что «Росатом» не исключает возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.

Планируется, что доля атомной генерации в общем энергобалансе России с нынешних 20% должна вырасти до 25% к 2045 году. На данный момент ведется обсуждение, за счет каких проектов новых АЭС и на каких территориях можно решить эту задачу.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.