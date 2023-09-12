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Минпромторг заявил, что ему неизвестно о намерении компании Gap уйти с российского рынка

В Минпромторге не знакомы с заявлениями Gap об уходе с российского рынка

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Global Look Press

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что ведомство не располагает информацией о намерении американского производителя одежды Gap покинуть рынок России. Об этом чиновник сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Минпромторг не знаком с публичными заявлениями Gap о намерениях уйти с российского рынка. Евтухов подчеркнул, что покинуть рынок легко. Но вот вернуться на него будет уже не столь просто.

Ранее сообщалось, что американский производитель одежды Gap не только не покинул российский рынок, но и продает у себя вещи турецких брендов. Отмечается, что собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины — их часть была освобождена.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что американский бренд мог избавиться от неэффективных магазинов, а дальнейшее присутствие на рынке поддерживается за счет других марок одежды.

В ноябре прошлого года газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap решил полностью уйти из России и закрыть все магазины. По словам участников рынка, у магазинов Gap уже были проблемы до начала спецоперации, так как эта марка непопулярна в России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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