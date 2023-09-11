В ЕК подтвердили запрет на въезд машин российских туристов

В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под ограничения ЕС. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри, сообщает РИА Новости.

«Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Европейского союза», — пояснил Ферри.

Он добавил, что страны ЕС могут не конфисковать личные вещи граждан России, въезжающих в Евросоюз, даже если какие-то из них числятся в перечне вещей, запрещенных для импорта.

«Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», — отметил Ферри.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом запрет Евросоюза на ввоз россиянами автомобилей, чемоданов, телефонов и других личных вещей.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предложил россиянам не посещать Европу до конца СВО.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.