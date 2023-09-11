Орешкин раскрыл причины падения рубля в этом году

Помощник президента РФ Максим Орешкин объяснил причины ослабления рубля в первой половине 2022 года. По его словам, на динамику российской валюты повлияло падение цен на нефть и восстановление импорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Было несколько причин слабости рубля. С одной стороны, это связано с ухудшением цен на нефть, с другой — импорт восстановился по мере налаживания торговых потоков», — заявил Орешкин на ВЭФ.

Он отметил, что рост импорта — естественное следствие восстановления экономики и потребительского спроса. Это привело к ослаблению счета текущих операций и добавило волатильности на валютном рынке.

В то же время Орешкин сказал, что пик ослабления рубля пройден. Он прогнозирует небольшое снижение импорта и сильный рост экспорта на фоне восстановления цен на нефть. «Сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти», — отметил Орешкин.

Ранее Орешкин связывал ослабление рубля с мягкой денежно-кредитной политикой.