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Орешкин раскрыл причины падения рубля в этом году

Орешкин связал ослабление рубля с падением цен на нефть и ростом импорта

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Илья Питалев/РИА Новости

Помощник президента РФ Максим Орешкин объяснил причины ослабления рубля в первой половине 2022 года. По его словам, на динамику российской валюты повлияло падение цен на нефть и восстановление импорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Было несколько причин слабости рубля. С одной стороны, это связано с ухудшением цен на нефть, с другой — импорт восстановился по мере налаживания торговых потоков», — заявил Орешкин на ВЭФ.

Он отметил, что рост импорта — естественное следствие восстановления экономики и потребительского спроса. Это привело к ослаблению счета текущих операций и добавило волатильности на валютном рынке.

В то же время Орешкин сказал, что пик ослабления рубля пройден. Он прогнозирует небольшое снижение импорта и сильный рост экспорта на фоне восстановления цен на нефть. «Сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти», — отметил Орешкин.

Ранее Орешкин связывал ослабление рубля с мягкой денежно-кредитной политикой.

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