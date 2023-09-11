Доля валют недружественных стран в портфеле кредитов Сбера для бизнеса составила 14%

Доля валют недружественных государств в портфеле корпоративных кредитов Сбербанка на начало сентября снизилась до 14%, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, которого цитирует ТАСС.

«Доля именно «недружественных» валют в портфеле «Сбера» по состоянию на начало сентября снизилась с 17% до 14%», — сказал он, отвечая на вопрос о доли валютных кредитов в долларах и евро в Сбере.

Ранее в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщал, что доля юаня в валютных средствах россиян в Сбербанке в этом году достигла 12%. Он подчеркнул, что банк при этом ожидает удвоения сбережений в китайской валюте к концу года.