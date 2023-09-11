Экс-замминистра финансов РФ Сторчак рассказал, когда мир откажется от доллара

Процесс отказа мировых стран от доллара США не может быть быстрым. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Он не может быть быстрым, учитывая практики и традиции, сложившиеся за почти 80 лет со времени проведения международной конференции в Бреттон-Вудсе, положившей начало господству доллара. С этим нельзя не считаться», — объяснил он.

Там, где это станет возможным технически и целесообразным экономически, на смену доллару будут постепенно приходить локальные (местные/национальные) валюты, как это сейчас происходит в Евразийском экономическом союзе (в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия – ред.), уточнил Сторчак.

По его словам, сейчас экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного.

«Доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего, нефти, а также в международных резервах и банковских депозитах. В долларе осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых», — объяснил он.

Поэтому говорить о закате эпохи доллара означало бы выдавать желаемое или ожидаемое за действительное, считает Сторчак.

В то же время он отметил наличие политических предпосылок для начала движения в направлении отказа от доллара. Этому способствуют запреты и разного рода ограничения на использование финансовой инфраструктуры США, объяснил Сторчак.

15 июня Сторчак заявил, что американская валюта в международных финансовых отношениях — «все равно, что топор в строительстве». По его словам, многие доверяют именно доллару, с удовольствием его хранят, работают с ней. Поэтому пока ситуация с использованием «американца» относительно стабильная.

Ранее Аксаков рассказал, когда стоит ждать финансового краха США.