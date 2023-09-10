В МИД РФ оценили схему Запада по переподключению Россельхозбанка к SWIFT

Западные страны предложили Москве нереалистичную схему по подключению Россельхозбанка (РСХБ) к финансовой системе SWIFT. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, ни один участник договора не дал России обещание вернуть ее банк в SWIFT. В том числе это касается Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подчеркнул дипломат.

«Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию», — пояснил Лавров.

Министр добавил, что упомянутый филиал не имеет лицензии на проведение банковских операций. Более того, к текущему моменту учреждение исчерпало свои возможности в Люксембурге и в скором времени будет закрыто.

Также во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства затронул проблему антироссийских санкций. Лавров в шутку предложил устроить трибунал в отношении всех, кто причастен к введению односторонних рестрикций против Москвы. При этом дипломат отметил, что в итоговой декларации саммита G20 есть формулировка, указывающая на необходимость обязательного привлечения к ответственности за введение незаконных санкций.

Ранее в США заявили, что в вопросе возобновления зерновой сделки «мяч на стороне России».