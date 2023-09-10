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В Якутии добыли ювелирный алмаз рекордной массы

«Алроса» сообщила о добыче самого большого за 10 лет ювелирного алмаза

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Depositphotos

«Алроса» сообщила о добыче самого большого за 10 лет ювелирного алмаза — камень массой 390,7 карата добыли в Якутии, сообщает РИА Новости.

«9 сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия) компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» добыла в Анабарском районе самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 390,7 карата», — указано в сообщении.

По описанию компании, найденный камень представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. В «Алроса» отмечают, что новый камень является пока уникальным по сочетанию массы, формы и цвета.

В прошлый раз алмаз рекордной массы — 401 карат — был обнаружен в 2013 году.

Ранее стало известно, что страны, входящие в G7, а также Евросоюз планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора.

Ранее мировые цены на алмазы начали снижаться.

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