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Депутаты ГД хотят установить предельные розничные цены на бензин

В Госдуму внесли законопроект об установлении предельных розничных цен на бензин

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Global Look Press

Группа депутатов Государственной думы Российской Федерации от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает установление правительством РФ предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения хотят внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В случае принятия они должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что данные меры должны поспособствовать стабилизации розничных цен.

До этого российский вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний на тему поставок топлива сельхозпроизводителям.

Минэнерго России изучает вопрос ограничения экспорта топлива из России, узнала «Газета.Ru». Речь идет как о легальном экспорте, так и о «сером» вывозе горючего из страны. В противном случае ситуация рискует перейти в неуправляемую: розничные и оптовые цены на бензины и дизель ставят рекорды.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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