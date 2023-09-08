Минцифры РФ планирует выдавать IT-гранты заказчикам импортозамещающих разработок

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в ходе встречи с представителями IT-сообщества Омской области, что министерство планирует выдавать гранты в области информационных технологий заказчикам импортозамещающих разработок, а не разработчикам. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас сейчас самым перспективным вариантом является выдача грантов крупным заказчиками под комплексные большие проекты, связанные с замещением зарубежных решений. <…> Заказчик должен в конце проекта продемонстрировать реальное внедрение, заменить зарубежный продукт, построить технологию», — сказал Шадаев.

По словам министра, ему кажется, что такой механизм более перспективен.

До этого замглавы Минцифры России Андрей Заренин заявил ТАСС, что ипотека на льготных условиях может быть выдана не менее 30 тыс. IT-специалистам до конца 2023 года. По его словам, с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тысячи специалистов на общую сумму 207 млрд рублей.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.