Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минцифры РФ планирует выдавать IT-гранты заказчикам импортозамещающих разработок

Минцифры: в РФ будут выдавать IT-гранты заказчикам импортозамещающих разработок

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в ходе встречи с представителями IT-сообщества Омской области, что министерство планирует выдавать гранты в области информационных технологий заказчикам импортозамещающих разработок, а не разработчикам. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас сейчас самым перспективным вариантом является выдача грантов крупным заказчиками под комплексные большие проекты, связанные с замещением зарубежных решений. <…> Заказчик должен в конце проекта продемонстрировать реальное внедрение, заменить зарубежный продукт, построить технологию», — сказал Шадаев.

По словам министра, ему кажется, что такой механизм более перспективен.

До этого замглавы Минцифры России Андрей Заренин заявил ТАСС, что ипотека на льготных условиях может быть выдана не менее 30 тыс. IT-специалистам до конца 2023 года. По его словам, с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тысячи специалистов на общую сумму 207 млрд рублей.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях