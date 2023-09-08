Мишустин заявил, что бюджет по итогам августа исполнен с профицитом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на три года заявил, что профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей. Его слова приводит пресс-служба правительства.

«По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей», — заявил премьер.

Он отметил также, что консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей.

Министр рассказал, что этому во многом помог существенный рост нефтегазовых доходов.

Также Мишустин рассказал, что рост ВВП РФ за семь месяцев превысил два процента. Кроме того, Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета сообщил, что исполнение бюджета Российской Федерации по итогам 2023 года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП.

Премьер-министр при этом отметил, что риски для экономики никуда не делись и стоит избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета.

Ранее Мишустин заявил о завершении подготовки бюджета на 2024 год и плановый период.