В ЕС продолжают обсуждать санкции против российских алмазов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы также серьезно работаем по результатам предыдущих встреч над вопросом сектора алмазов», — заявил он.

По его словам, это тот вопрос, по которому, «может быть сделано больше».

При этом Шарль Мишель не стал уточнять, когда возможно введение новых ограничений Евросоюза против РФ.

Глава Евросовета также подчеркнул, что страны ЕС стараются пресекать обход уже введенных в отношении России санкций.

Ранее газета The New York Times писала, что страны G7 и Евросоюз страны планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора. По информации источников газеты, они намерены запретить импорт российских алмазов в любом виде, то есть будет закрыт въезд на европейские и североамериканские рынки не только сырым алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Индии, Бельгии или других странах.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.