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На Украине рассказали, от кого ждут помощи в отопительном сезоне

Шмыгаль: Украина рассчитывает на помощь США в подготовке к отопительному сезону

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шмыгаля, он вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном ознакомился с работой энергетического объекта.

Премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, как в стране проходит подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

До этого на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщалось, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине за месяц до начала отопительного сезона вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство.

Ранее на Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона в стране.

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