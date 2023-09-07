Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин РФ утвердил госпрограмму по повышению энергоэффективности

Правительство РФ утвердило госпрограмму по повышению энергоэффективности

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российское правительство утвердило государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Об этом заявил глава кабмина России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Президент подчеркивал необходимость добиться амбизиозных целей по снижению энергоемкости ВВП. А значит, и негативного воздействия на окружающую среду. По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», — заявил Мишустин.

Ранее Министерство энергетики России внесло в Правительство и администрацию президента проект указа по запрету серого экспорта топлива.

До этого Минэнерго РФ направило запрос 70 нефтегазовым компаниям с требованием предоставить данные о производстве и экспорте бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В письме первый замминистра Минэнерго Павел Сорокин просит компании, включая крупнейшие, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК и др., а также независимые НПЗ, предоставить данные о производстве бензина и дизтоплива.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях