Кабмин РФ утвердил госпрограмму по повышению энергоэффективности

Российское правительство утвердило государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Об этом заявил глава кабмина России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Президент подчеркивал необходимость добиться амбизиозных целей по снижению энергоемкости ВВП. А значит, и негативного воздействия на окружающую среду. По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», — заявил Мишустин.

Ранее Министерство энергетики России внесло в Правительство и администрацию президента проект указа по запрету серого экспорта топлива.

До этого Минэнерго РФ направило запрос 70 нефтегазовым компаниям с требованием предоставить данные о производстве и экспорте бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В письме первый замминистра Минэнерго Павел Сорокин просит компании, включая крупнейшие, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК и др., а также независимые НПЗ, предоставить данные о производстве бензина и дизтоплива.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.