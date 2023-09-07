«Тинькофф» стал выигрывать дела о заработке на курсах из-за сбоя

Тинькофф Банк выиграл не менее 20 судебных споров против своих клиентов, которые в начале 2022 года провели выгодные операции в приложении по обмену валюты на фоне резкого падения курса рубля. Об этом пишет РБК на основе анализа судебных решений.

После успешной конвертации валюты клиенты «Тинькофф» столкнулись с тем, что в середине марта прошлого года банк начал блокировать их счета и списывать деньги. Банк назвал такой способ заработка неправомерным, уточнив, что он был вызван сбоем в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют. Против клиентов, обогатившихся таким образом. были поданы иски.

В решениях судов, которые встали на сторону «Тинькофф», уточняется, что «многочисленные действия клиентов в короткий промежуток времени по покупке валюты были направлены не на конвертацию валюты», то есть предусмотренную договором цель операций, а на получение прибыли на разнице курсов, которая возникла из-за ошибки банка.

Представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков подтвердил изданию, что кредитная организация выиграла не менее 20 дел против клиентов на текущий момент. Но судебная практика по этому вопросу расходится — ранее инвесторы выиграли около 30 дел против банка. В 2023 году суды начали становиться уже на сторону банка.

В феврале и марте прошлого года клиенты банка смогли выгодно обменять рубли на доллары и евро через промежуточную конвертацию в британский фунт стерлингов, сообщал Forbes со ссылкой на комментарий трейдера Александра Симонова. Таким образом 27 февраля можно было приобрести доллары по курсу примерно 88 рублей, тогда как при прямой конвертации российской валюты в американскую через приложение $1 стоил около 150 рублей, а на Мосбирже курс доходил до 109 рублей. Многие клиенты таким образом купили доллары, а на следующий день продавали их по 105 рублей, получив прибыль 20%. Симонов уточнил, что так сделали многие клиенты банка.

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