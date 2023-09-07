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British American Tobacco нашел покупателей для своих активов в России и Белоруссии

British American Tobacco продаст бизнес в России местному менеджменту

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Depositphotos

Компания British American Tobacco (BAT) продает бизнес в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

«BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Ожидается, что сделка завершится в течение следующего месяца.

После продажи бизнеса BAT больше не будет присутствовать в России и Белоруссии, а также не будет получать прибыль от продолжающихся продаж.

BAT производит сигареты марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, Ява. Всеми торговыми марками будет владеть российский бизнес.

До этого Минюст США оштрафовал British American Tobacco на $629 млн за поставки в Северную Корею.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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