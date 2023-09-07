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В Минцифры рассказали о способе поддержки «Почты России»

Шадаев: взнос онлайн-ретейлеров — единственный способ поддержать «Почту России»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что инфраструктурный платеж для маркетплейсов является на сегодняшний день единственным способом поддержать работу «Почты России». Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам министра, мера была вынужденной и непопулярной, но сохранение работоспособности «Почты России» является приоритетной задачей.

«Мы видим реакцию маркетплейсов, … очевидно, что они против. Но понятная развилка: дальше правительство, Госдума решение примет. У нас другого способа сейчас, в текущие времена, поддержать «Почту России» нет», — пояснил Шадаев.

До этого Forbes писал, что крупнейшие онлайн-ритейлеры, такие как Ozon, Wildberries и другие, выступили с резкой критикой инициативы Минцифры о введении инфраструктурного платежа в пользу «Почты России».

Законопроект, предусматривающий взимание 0,5% от оборота компаний с годовой выручкой от 1 млрд рублей.

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