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МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции

МИД РФ: достигнуто соглашение о переработке 1 млн т российского зерна в Турции

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Nina Liashonok/Reuters

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия и Турция достигли принципиальных договоренностей о переработке 1 млн т российского зерна для последующей отправки в менее развитые станы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо рассмотреть целый ряд вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество», — отметил он.

По данным «Интерфакс», в МИД рассчитывают поставлять зерно в Турцию при содействии Катара.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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