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Стало известно, сколько в России частных инвесторов

Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов в России превысило 26 млн

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Число частных инвесторов в России достигло 26,81 млн человек, сообщила Московская биржа. «Газета.Ru» ознакомилась с пресс-релизом торговой площадки.

За август число частных инвесторов, у которых открыты брокерские счета на Мосбирже, выросло на 422 тыс. человек, они открыли 1,06 млн счетов. В итоге количество открытых счетов достигло 45,9 млн.

«В августе сделки на Московской бирже заключали 3,4 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%», — следует из сообщения.

В последнем месяце лета частные инвесторы купили облигаций на 218,9 млрд рублей, акций – на 42 млрд рублей. В биржевые паевые инвестиционные фонды они вложили 20 млрд рублей.

Число индивидуальных инвестиционных счетов, позволяющих получить налоговые льготы, в августе выросло на 38,4 тыс., до 5,63 млн счетов. Оборот по ним по итогам месяца достиг рекорда и составил 324,4 млрд рублей.

В 2022 году на российский фондовый рынок пришло 6 млн человек. Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Мосбирже, достигло 23 млн.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в инвестиции нельзя вкладывать последние сбережения. Финансовая подушка перед игрой на бирже должна составлять две-три месячные зарплаты. Эксперт назвал россиянам пять правил инвестирования. Помимо финансовой подушки, нужно определить цель инвестиций, сделать этот процесс регулярным, диверсифицировать вложения и заручиться помощью финансовых консультантов.

Ранее инвестиции без стратегии сравнили с азартной игрой в казино.

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