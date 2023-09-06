Стало известно, кого стали чаще брать на работу российские компании

За январь-июль 2023 года число россиян, уехавших в Азию, которых привлекли к работе российские компании, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса для фрилансеров Solar Staff, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Количество компаний, которые работают с фрилансерами из азиатских стран, за год увеличилось более чем вдвое. В 2022 году фрилансеров из Азии привлекали 39 компаний, в то время как за семь месяцев 2023 года таких компаний стало 82.

Общая сумма выплат российским компаний фрилансерам, которые уехали в Азию, за семь месяцев этого года превысила 187 млн рублей. Выплаты осуществлялись в евро.

«Компании нанимали россиян, релоцировавшихся в Таиланд, Индонезию, Индию, Южную Корею, Китай, Малайзию, во Вьетнам, на Филиппины и Шри-Ланку. Фрилансеры предлагали свои услуги российским компаниям в ИТ и телекоме, интернет-сервисах, образовании, рекламе и электронной коммерции», — рассказали в пресс-службе Solar Staff.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года. Solar Staff проанализировал, как много российских компаний в 2022 и 2023 годах работают с фрилансерами из азиатских стран.

Ранее фрилансеры из России начали искать заказы за рубежом из-за падения курса рубля.